Lodevole iniziativa di FI Giovani: 'Riconsegniamo il parco delle tombe elleniche alla Città' - FOTO

Nella mattinata di ieri tutto il gruppo di Forza Italia Giovani Reggio Calabria, Coordinati dal Consigliere Comunale Federico Milia, ha ripulito e messo in sicurezza il parco delle tombe elleniche di Via N. Calipari.

"Lo avevamo già fatto altrove e saremo lieti di farlo anche in altri posti, con la stessa passione di sempre. Lo abbiamo fatto autotassandoci per acquistare tutto il materiale necessario alla rasatura dell'erba, alla pulizia generale ed alla raccolta di materiale di risulta e immondizia varia. Abbiamo così restituito alla Cittá un angolo verde che in circa 10 anni era passato dall'essere area verde a disposizione della comunità ad ennesima discarica a cielo aperto, in mezzo alle abitazioni del rione Tremulini ".

Non è stato un lavoro da poco. Muniti di tanta passione e buona volontà, in 6 ore abbiamo fatto. Ovvio che tanto ancora c’è da fare, ma il più è stato fatto ed il parco è così di nuovo fruibile ed aperto ai cittadini che, speriamo, abbiano cura di questo spazio verde restituito alla Comunità, continuando nel loro piccolo a fare ciascuno ogni giorno qualcosa per mantenere l'area come noi l'abbiamo lasciata oggi. Con la passione di sempre, per Reggio.

Ringraziamo inoltre l’assessore all’Ambiente Paolo Brunetti per averci autorizzato ed aver mandato un mezzo di AVR a raccogliere l’immondizia che abbiamo raccolto".