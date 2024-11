Pareggio a reti inviolate fra Aurora e Locri, Promozione girone B.

di Nicolino D’Ascoli. Anticipo della sesta giornata di campionato della categoria Promozione girone B fra Aurora Reggio e Locri. Calcio di inizio alle ore 15.30 presso il campo di casa dei reggini, a Croce Valanidi. Le due squadre arrivano da una serie di ottime prestazioni e si giocano il tutto per tutto per proseguire su questa scia. Nutrito numero di spettatori ospiti che per tutto il match hanno incitato i propri beniamini.La gara, sotto il sole cocente, che ancora scalda la nostra regione, comincia con una forte intensità. L’Aurora ed il Locri non mollano su nessun pallone sin dai primi minuti, gli ospiti giocano con una difesa alta e lanci lunghi, mentre i padroni di casa provano spesso ad impensierire gli avversari con manovre tattiche che partono dal centrocampo. Le prime occasioni sono tutte di marca amaranto, il numero 9 del Locri per poco non trova il gol in più di una occasione. I reggini ci provano con Ficara e Crucitti, in entrambe le occasioni pallone fuori dallo specchio della porta. Primo tempo che si conclude cosi, 0 a 0.Ripresa che inizia con un piglio diverso da entrambe le parti. La partita adesso diventa leggermente più combattuta, molti falli e parecchia tensione in campo, sempre entro i limiti del regolamento calcistico. Le occasioni da rete non sono innumerevoli, si gioca sulle ripartenze. Sia l’Aurora che il Locri non riescono però a trovare la via del gol, la partita termina sul risultato di pareggio a reti inviolate. Un punto per entrambe le squadre che non scontenta nessuno.Soddisfazione infatti per i dirigenti reggini Sconti, Minniti e Del Popolo che ringraziano ancora una volta i propri calciatori per la prestazione disputata ed i tifosi dei bianco/blu presenti come sempre sugli spalti a sostegno dei ragazzi. Un altro punto incamerato dall’Aurora che fa ben sperare per la salvezza anche i mister Ferri e Minniti, contenti per il risultato ottenuto contro una squadra di altissimo livello. website on line