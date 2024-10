Pari Opportunità ringrazia il Tribunale, Reggio al fianco delle donne vittime di violenza

“La Commissione regionale per le Pari Opportunità ringrazia la presidente del Tribunale di Reggio Calabria dott.ssa Mariagrazia Arena per aver dato seguito alla sua proposta, fatta nel 2017, e caldeggiata fino ad oggi dalla commissaria Silvana Salvaggio, allestendo una ‘sala d’attesa protetta’ per le vittime e per le testimoni di episodi di violenza contro le donne. Accogliere la donna in un ambiente riservato e protetto, lontano dagli sguardi curiosi e soprattutto dal proprio carnefice – che il più delle volte accompagna la vittima per condizionare l’esposizione dei fatti – è un atto di grande sensibilità verso un tema che merita particolare attenzione”.