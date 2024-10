Parma, Brunetta: ‘Se vogliamo arrivare primi bisogna battere per forza la Reggina’

Il Parma in forte ritardo in classifica, il centrocampista è comunque fiducioso

Le dichiarazioni di Juan Brunetta centrocampista del Parma rilasciate a parmalive.com, dopo il pareggio interno con il Monza. I ducali sono in forte ritardo in classifica e speravano di poter accorciare. Ne è venuto fuori un pari nonostante l’uomo in più per una parte di gara e poi i fischi del pubblico al termine della gara:

I fischi del pubblico e l’assenza di Vazquez

“E’ normale che la gente ci fischi. Per i tifosi e per noi non è una situazione facile. In casa dobbiamo vincere, ma penso che stiamo crescendo. Dobbiamo pedalare molto, i risultati arriveranno. Vazquez è un riferimento per noi, dobbiamo crescere come squadra e se lo facciamo, con le nostre individualità, facciamo la differenza. Dobbiamo migliorare come squadra”.

Obbligo vincere con la Reggina