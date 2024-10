Parma-Reggina: amaranto in trasferta mai soli. Il numero dei tifosi al seguito

I consigli per arrivare al Tardini attraverso un servizio navetta per i tifosi ospiti

Anche questa volta saranno in tanti al seguito della Reggina. Il coinvolgimento soprattutto dei tifosi che vivono fuori da Reggio è totale e la possibilità di poter vedere la propria squadra del cuore dal vivo, nessuno se la lascia sfuggire. E così la squadra di Stellone anche a Parma avrà un cospicuo numero di supporters a sostenerla, sono infatti circa 800 i tagliandi staccati per il settore ospiti.

I consigli per arrivare al Tardini

Lo stadio Tardini, essendo un impianto inserito nel contesto urbano del centro storico di Parma, non è dotato di parcheggi dedicati alle autovetture private.

La società Parma Calcio e il Comune di Parma, al fine di garantire la massima fruibilità dell’impianto per le tifoserie ospiti, hanno predisposto un servizio “navetta” che permette di giungere dall’uscita dell’Autostrada direttamente all’ingresso del Settore Ospiti in comodità e in sicurezza;

Percorrendo l’Autostrada A1, bisogna uscire al casello di Parma. Immediatamente sulla destra. Una volta usciti dal casello autostradale, si trova l’ampio parcheggio denominato Scambiatore Nord, sito in Viale delle Esposizioni (alle spalle del ristorante “Roadhouse”). In quest’area verranno predisposti pullman gratuiti, riservati al trasporto dei tifosi per il settore ospiti dello stadio Tardini. Il servizio, oltre a essere gratuito, è garantito sia all’andata che al ritorno (termine gara).