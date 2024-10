Parma-Reggina: il doppio ex Nino Barillà non si nasconde su chi tifare

Il doppio ex Nino Barillà, è stato intervistato dai colleghi di parmatoday, dice la sua sulla prossina sfida al Tardini tra la formazione locale e la sua Reggina:

“Sono stati tre anni splendidi dove ho conosciuto persone che tutt’ora sento. Giusto per farvi capire: con i ragazzi con cui vincemmo il campionato di Serie B abbiamo attivo ancora un gruppo su Whatapp. Di solito quando si cambia squadra quei gruppi si sciolgono, c’è gente che viene eliminata. Noi siamo tutti lì presenti a ridere e scherzare”. “Reggina è casa mia, la città dove sono nato e la squadra che mi ha permesso di confrontarmi con tanti campioni. Sabato sarà una bellissima partita tra due squadre forti che lotteranno fino alla fine per un posto in paradiso, mi auguro. Sono sincero: nonostante io abbia trascorso anni splendidi a Parma, io sono reggino e amo la mia squadra: spero possa vincere la Reggina, l’ho detto”.

“Non vedo l’ora. Adesso mi sto allenando in attesa di una chiamata per poter tornare in campo, anche se è un momento difficile. Con il supporto della famiglia e degli amici lo sto affrontando nel migliore dei modi cercando di farmi trovare pronto. Tornare presto in campo con un bel progetto serio è il mio obiettivo”.