Paternò-Reggina: i convocati amaranto. Assenze pesanti

Sette calciatori fuori tra infortuni, squalifche e scelte tecniche

06 Dicembre 2025 - 14:57 | Redazione

Francesco Gatto Reggina ()

Sono 21 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Paternò:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Desiato, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta  
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Non convocati: Chirico, Gatto, Zenuni 
Indisponibili: Adejo, Barillà, Porcino 
Squalificati: Salandria

