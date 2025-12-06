Paternò-Reggina: i convocati amaranto. Assenze pesanti
Sette calciatori fuori tra infortuni, squalifche e scelte tecniche
06 Dicembre 2025 - 14:57 | Redazione
Sono 21 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Paternò:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Desiato, Distratto, Fomete, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Palumbo, Pellicanò, Ragusa, Sartore
Non convocati: Chirico, Gatto, Zenuni
Indisponibili: Adejo, Barillà, Porcino
Squalificati: Salandria