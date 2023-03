Partita del cuore al carcere di Reggio: 'Siamo tutti Emilio Campolo'

Per il Presidente dell'associazione Don Milani "sarà una giornata piena di emozioni"

L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nel recupero dei minori a rischio del nostro territorio ed anche nelle attività di promozione della cultura della legalità, insieme con tutto il Consiglio Direttivo sente il dovere di esprimere un profondo ringraziamento per il lavoro posto in essere dal Dott. STEFANO FAZZELLO, in vista della partita del cuore che si terrà il 18 marzo pv presso il carcere di Reggio Calabria“.

Lo ha detto il Presidente Don Milani Dr Filippo Pollifroni, in una nota.

“Giornata interamente dedicata al mai dimenticato dr Emilio Campolo. FAZZELLO IN SINERGIA con il Presidente FILIPPO COGLIANDRO del Bocale Calcio Admo ed insieme con la Don Milani ringraziano anche tutti i volontari che si sono impegnati per la realizzazione di questa giornata che sicuramente sarà piena di emozioni. Siamo tutti EMILIO CAMPOLO con la testa ma soprattutto con il cuore.