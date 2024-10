Partita l’edizione del Premio Mia Martini 2017 con il prestigioso patrocinio dell’UNICEF

Partite le AUDIZIONI della XXIII edizione, alla ricerca di future stelle, nel nome e nel ricordo della grande MIA. Ancora una volta la fulgida stella di Mia Martini, si accende per illuminare la strada di tanti giovani talenti. Tante le audizioni che si terranno in Italia e all’estero per selezionare gli aspiranti concorrenti dell’edizione 2017.

Anche quest’anno dei grandi nomi saranno presenti alla finalissima di Bagnara Calabra. Nella scorsa edizione, hanno omaggiato

Mimì: Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri degli Stadio, Amedeo Minghi, Chiara Dello Iacono, il tenore Statunitense Ghaleb. Parte un’altra edizione ricca di tante novità e momenti esaltanti ed importanti per il futuro artistico dei giovani ammessi al premio.

Un evento che, attraverso le varie fasi, promuove e fa conoscere al grande pubblico i nuovi talenti. I partecipanti vivranno esperienze formative con grandi artisti del panorama musicale Italiano. TV, radio e mezzi di informazione seguiranno l’evento con trasmissioni

che racconteranno i sogni delle future stelle della canzone. Il regolamento, le date e le località che ospiteranno le audizioni sono consultabili sul sito del premio www.premiomiamartini.it.

Le sezioni del premio sono tre: Nuove Proposte (14/45 anni), Una Voce per Mimì (04/13 anni), Etnosong (riservato alla musica etnica). “Anche per questa edizione ci saranno delle novità e delle piacevole sorprese, come il patrocinio dell’UNICEF” assicura il regista Nino Romeo, che da ben 23 anni dirige la complessa macchina organizzativa del premio. Confermata la direzione artistica di Franco Fasano. Le audizioni sono in programmazione: Bulgaria, Checkoslovakia, Russia, Moldova, Malta, Romania, Serbia, Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Principato di Monaco, Veneto, Friuli,Trentino, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria,

Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria.

Adesso tocca a tè ! In palio il tuo sogno.