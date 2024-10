Reggio, parto trigemellare al GOM. Benvenuti Gabriele, Matteo e Demetre

Il Grande Ospedale Metropolitano ‘Bianchi Melacrino Morelli’ di Reggio Calabria è stato protagonista di un altro raro parto trigemellare.

Assistere alla nascita di due gemelli non è poi così desueto, ma tre è alquanto insolito. Negli ultimi anni, infatti, (due volte nel 2017 ed un’altra ancora nel 2020 ndr.) lo stesso fenomeno aveva interessato altre tre famiglie reggine.

Il parto, avvenuto questa mattina al GOM di Reggio, intorno alle ore 11:00, è il primo del 2022 e, chissà, se nei prossimi mesi ci saranno delle altre belle sorprese.

A venire al mondo, a 34 settimane, sono stati Gabriele, Matteo e Demetre, tre maschietti di poco più di 2kg.

Il parto cesareo, secondo quanto illustrato dal primario di Neonatologia, la dott.ssa Mondello, è stato frutto di “un ottimo lavoro di squadra sia dei ginecologi che dei neonatologi”.

“Assistere tre neonati pretermine – ha spiegato il primario ai microfoni di CityNow – richiede molta attenzione. Tra l’altro, questa mattina, nel nostro reparto era stato effettuato un intervento per retinopatia della prematurità su un piccolino, per cui il personale sia infermieristico che medico, che ringrazio, era già abbastanza sotto sforzo. Si è trattato di una giornata impegnativa alla neonatologia del GOM”.

Anche il reparto di Neonatologia, così come molti altri dell’azienda ospedaliera reggina, soffre di carenza di personale:

“Siamo in sofferenza. Assistiamo davvero tanti neonati e, lo stesso personale si deve occupare di assistenza in sala parto, assistenza in sala operatoria, neonato fisiologico (circa 2000 parti l’anno), del neonato ricoverato in terapia intensiva (circa 400 l’anno) e poi dei neonati Covid positivi. Si capisce bene che non è semplice – ha concluso la dott.ssa Mondello – per questo motivo ringrazio tutto lo staff medico di questa unità che lavora instancabilmente con professionalità, impegno e dedizione h24”.