Partono dalla Confcommercio le idee per i preparativi del Natale

«Tutti presenti per lavorare insieme e provare a ridare lustro alla nostra città e farla ridiventare il nostro fiore all’occhiello». Così il Presidente di “Reggio al Centro” – Centro Commerciale Naturale Magna Grecia, Patrizia Sorrentino nel presentare l’iniziativa “Stiamo organizzando il Natale” in programma lunedì 5 Ottobre p.v. alle ore 10:30 nella sede di Confcommercio alla presenza tra gli altri del Presidente dell’Associazione di categoria reggina, Giovanni Santoro.

L’invito è rivolto a tutti gli operatori commerciali del centro storico, sarà un’occasione per portare idee e proposte affinchè luci e colori facciano risplendere il cuore pulsante delle attività reggine in occasione delle prossime festività natalizie. Si parlerà anche dell’importanza delle Reti d’impresa e dei CCN anche in vista dell’ultimo avviso pubblico della Regione Calabria.

Sono stati invitati a dare un loro contributo all’organizzazione del Natale 2015, con idee e suggerimenti, Antonio Caridi, Senatore della Repubblica; Francesco Cannizzaro, Consigliere regionale della Calabria e l’Assessore comunale alle Attività Produttive, Mattia Neto.