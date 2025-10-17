A Reggio il ‘Party Collection’ targato Gaetano & Alessio Repaci Compagnia della bellezza

Capelli, arte e cuore. Un evento che racchiude artigiani, musica e creatività per celebrare gli artigiani e la nuova collezione autunno inverno 2025/26

Ci sono due parrucchieri che hanno fatto della bellezza un mestiere, ma anche un modo di fare rete, Gaetano e Alessio Repaci, titolari del salone Compagnia della Bellezza di Via Reggio Campi, sono da anni un punto di riferimento per chi cerca stile, professionalità e innovazione a Reggio Calabria.

Ma oggi vogliono essere qualcosa di più: il cuore di una rete di artigiani reggini che scelgono di collaborare, contaminarsi e crescere insieme.

“Noi artigiani abbiamo il lavoro nelle mani — spiegano — ma solo condividendo i nostri talenti possiamo crescere tutti insieme. Mettersi in mostra significa mettersi in rete. E da lì nasce tutto”.

Il 20 ottobre, dalle 18 in poi, il loro salone si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico creativo per il Party Collection “L’Italienne”, la nuova collezione autunno/inverno 2025-26 firmata Compagnia della Bellezza.

Un evento che unisce moda, arte, musica e gusto, portando dentro lo stesso spazio parrucchieri, artisti, fotografi e professionisti della città.

Non sarà solo una sfilata di hairstyle, ma un incontro tra artigiani: la pizzeria Da Zero, Kenya 2.0 F.lli Creaco Bar Pasticceria Gelateria, il fioraio Espressioni, Andrea Mortelliti Photographer, Gianpaolo Musolino Videomaker, con la partecipazione della cantante Nadia Labate dell’ASD New Smile.

Tutti insieme per raccontare che il lavoro vero nasce quando le mani si stringono, non quando si resta soli.

La collezione “L’Italienne”: eleganza autentica e colori che raccontano la stagione

Durante la serata, si potrà vivere in anteprima l’esperienza “L’Italienne”, un tributo alla femminilità italiana. Tagli su misura, forme naturali che seguono il movimento dei capelli e si adattano alla personalità di chi li indossa.

Le tendenze autunno/inverno 2025-26 riportano al volume morbido, ai bob destrutturati, alle frange leggere e ai toni caldi e profondi: cuor di caramello, cuor di castagno, cuor di miele, con giochi di luce che illuminano il viso.

Ogni look sarà una storia. Ogni colore, un’emozione. E dietro ogni trasformazione, la firma di chi lavora con passione e mani sapienti.

Un evento fatto di persone, musica e stile.

Un piccolo atto di orgoglio collettivo, firmato Reggio Calabria.

Maggiori informazioni

L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati.

Prenota subito il tuo posto su Eventbrite.

Compagnia della Bellezza – Gaetano & Alessio Repaci

Via Reggio Campi, 133 – Reggio Calabria

Segui la pagina Facebook per tutte le novità.