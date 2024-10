Pasquale Gangemi, da Reggio Calabria a Milano passando per la Svizzera: una carriera internazionale nel Digital Marketing

Classe 1985, originario di Reggio Calabria, Pasquale Gangemi è un esperto nel campo del Digital Marketing con oltre due decenni di esperienza. La sua formazione ha toccato diversi atenei del Sud Italia, dalla Laurea in Economia all’Università di Messina al successivo Master in Marketing e Comunicazione Digitale all’Università di Camerino.

Dopo aver lavorato come SEO Specialist fino al 2013, con esperienze all’estero come quella in Romania, ha ricoperto per diversi anni i ruoli di Head of Operations e successivamente di Director nella principale agenzia italo-svizzera in ambito SEO.

Da ottobre 2022, Pasquale è CEO e Co-Fondatore, insieme al collega e amico Diego Stramezzi, di Seed, agenzia di digital marketing verticale proprio sulla consulenza strategica, con un focus particolare su SEO, CRO e Web Analytics. Seed, dalla sua sede milanese, ha chiuso il primo anno di attività superando il milione e mezzo di fatturato e catturando l’attenzione di brand sia nazionali che internazionali, del calibro di Sundek, PerDormire, Sotheby’s, Fineco, Telepass, MediaWorld, Haier, Sorgenia, Nomination, Versace e molti altri.

“C’è chi dice che se nasci al Sud hai meno opportunità, a mio avviso non è vero: la nostra terra è meravigliosa e ha anche centri di formazione d’eccellenza. Peraltro, ho sempre pensato che, se ci metti impegno e passione, puoi arrivare dove vuoi” commenta Gangemi, che oggi è anche un formatore molto apprezzato, con all’attivo lezioni in diversi atenei, tra cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Genova, la SUPSI svizzera, Sole24ORE Business School ed ELIS Corporate School.

“Sono felice di vedere che Reggio sta progredendo e diventando una città sempre più viva, innovativa, desiderosa di far parte dello scenario contemporaneo, con convegni dedicati alla digitalizzazione e all’AI – aggiunge Gangemi – anche noi ci impegniamo nella formazione gratuita per le aziende, ad esempio avremo a metà novembre un webinar sull’importanza della Conversion Rate Optimization. E la formazione è centrale anche per il nostro team, sempre in crescita: sulla nostra pagina LinkedIn abbiamo diverse posizioni aperte per ampliare ulteriormente la nostra squadra”.