Reggio, passaggio del collare al Club Inner Wheel

La cerimonia del passaggio del collare del Club Inner Wheel di Reggio Calabria si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid

Alla presenza della Presidente uscente Lilly Muritano Pellerone e della Segretaria Anna Muritano Briante, della Presidente entrante Daniela Labate Suraci e della Segretaria Maria Teresa Petralia Malara, nonché con la partecipazione della Governatrice distrettuale Luisa Gangeri Nostro, si è svolta la cerimonia del passaggio del collare del Club Inner Wheel di Reggio Calabria – certificato di apprezzamento della Rotary Foundation- Distretto 211.

Collegate da remoto, nel rispetto della normativa anti – covid, le socie ed i graditi ospiti, hanno potuto applaudire e dare il benvenuto a due nuove socie, Maria Carmen Messineo Zema ed Isabella Destefano Amatulli, felici di essere “ spillate” dalla Governatrice reggina e di entrare a far parte della più grande organizzazione femminile di service al mondo .

La Presidente uscente, prima di consegnare il Club simbolicamente attraverso il collare alla nuova presidente, ha ringraziato le socie per l’attività svolta e l’impegno manifestato riassumendo, grazie a significative immagini, il percorso dei service realizzati.

“Amicizia, service , territorio e solidarietà” rappresentano i punti chiave del programma della neo Presidente, una particolare attenzione sarà dedicata ai bambini malati oncologici ed alle donne vittime di violenza domestica, oltre alla continuità con i service già avviati nel passato ed in sintonia e condivisione con le attività dei Club Rotary della città. Un felice anno Inner Wheel a tutte noi ed un forte impegno per guidare i cambiamenti, alla luce del motto della nostra Presidente Internazionale Bina Vyas!