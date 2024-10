Pasqua a Santo Stefano: va in scena ‘La passione di Cristo’

La Pasqua è alle porte, il tempo di passione è iniziato e Santo Stefano in Aspromonte di passione ne sta dimostrando davvero tanta. Fremono i preparativi di un’intera comunità che, da settimane, sta organizzando “La passione di Cristo”, evento promosso dalla parrocchia e dal comune.

Un’attesa che vale la pena vivere, oltre 100 personaggi in vestiti d’epoca e di ogni fascia d’età, coinvolti nella rappresentazione che consta dell’ingresso a Gerusalemme fino alla Risurrezione percorrendo tutte le tappe della Passione. Mamme, papà, nonni, ragazzi e bambini stanno facendo del loro meglio per impersonificare l’evento che segna la Santa Pasqua.

Un Santo Stefano che, ancora una volta, dimostra le sue capacità di paese determinato e all’avanguardia, pronto a mettersi in gioco per regalare a tutti gli spettatori un pomeriggio di emozioni che, a parole, non è semplice illustrare. Il tutto sotto la super visione e l’impegno costante di don Vincenzo Attisano che, da 5 mesi, è il parroco della piccola cittadina e sta impegnando anima e cuore in questo maestoso progetto.

Dunque un nuovo, ricco, connubio quello tra parrocchia ed amministrazione comunale, che invitano tutti a presenziare domenica 2 aprile, alle ore 16:00, per godere di due ore di pure emozioni ed augurare una Santa Pasqua.