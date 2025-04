Santo Stefano, grande successo per la 3ª edizione della Passione di Cristo

La 3ª edizione della Passione di Cristo a Santo Stefano in Aspromonte si è conclusa con un vero e proprio “boom” di presenze, facendo registrare numeri record di fedeli e visitatori. Ancora una volta, l’evento, che da anni affonda le sue radici nella tradizione religiosa del paese, ha coinvolto un pubblico emozionato e partecipe, che ha avuto la possibilità di rivivere in modo straordinario gli ultimi giorni di Gesù.

Don Vincenzo Attisano: anima e cuore della rappresentazione

Il cuore pulsante di questa manifestazione è Don Vincenzo Attisano, il parroco che da sempre dedica anima e corpo a questa iniziativa, rendendola ogni anno più intensa e toccante. L’edizione di quest’anno, infatti, si è caratterizzata per una serie di novità che hanno reso ancora più coinvolgente l’esperienza. Oltre a una scenografia imponente, che ha valorizzato la bellezza del paesaggio aspromontano, è stato il calore umano e la partecipazione della comunità che hanno dato il vero valore alla rievocazione.

Giovani protagonisti e partecipazione collettiva

Molti giovani hanno preso parte alla rappresentazione, ricoprendo con impegno e passione i ruoli principali, come quello di Gesù, Maria, e i discepoli. Le emozioni sui volti degli attori, la solennità della processione e la bellezza del paesaggio hanno contribuito a creare un’atmosfera unica, che ha saputo toccare il cuore di tutti, fedeli e non.

Un cammino di fede che unisce la comunità

Nel suo intervento a fine serata, Don Vincenzo Attisano ha detto: «Quest’anno, come ogni anno, sono commosso dalla partecipazione straordinaria di tutti. La Passione di Cristo non è solo un momento di spettacolo, è un cammino di fede che ci unisce. Vedere così tanti giovani coinvolti è per me un segno che la speranza e la fede non sono mai venute meno nella nostra comunità. Ognuno di noi è parte di questa grande narrazione, un tassello che contribuisce a rendere viva la tradizione.»

Tradizione, spiritualità e cultura nel cuore dell’Aspromonte

L’emozione palpabile tra le strade di Santo Stefano in Aspromonte non è stata solo quella dei protagonisti sul palco, ma anche quella del pubblico, che ha camminato insieme durante la processione, riflettendo e pregando lungo il percorso.

Ogni anno, questa rievocazione si fa sempre più coinvolgente, unendo il culto alla cultura, la fede alla bellezza. La Passione di Cristo a Santo Stefano in Aspromonte è ormai una tradizione che si radica sempre più profondamente nel cuore di chi vi partecipa, mantenendo viva la memoria di un evento che ha segnato la storia e che, attraverso la potenza della spiritualità e dell’arte, continua a emozionare e a unire.