La Pasqua ha il profumo della pastiera: a Villa Arangea torna il dolce della tradizione

Ci sono dolci che non sono semplicemente dessert. Sono racconti, ricordi, riti che si ripetono ogni anno. La pastiera di Pasqua è uno di questi. Un dolce che parla di primavera, di casa, di tavole apparecchiate e di attese che profumano di festa.

In vista della Pasqua, il laboratorio artigianale di Villa Arangea, storica realtà reggina guidata dall’Emily’s Group della famiglia Crucitti, propone uno dei dolci più amati della tradizione partenopea: la pastiera, preparata con cura e rispetto per la ricetta tradizionale.

La pastiera: un dolce che è prima di tutto un rito

Preparare la pastiera non è solo cucina. È un rituale fatto di gesti lenti e pazienti, tramandati nel tempo. Ogni famiglia custodisce i propri piccoli segreti.

Nel laboratorio di Villa Arangea, la pastiera nasce proprio da questa filosofia. Si parte da una pasta frolla realizzata secondo un’antica ricetta, fragrante e profumata. Il ripieno prende forma con ricotta fresca, grano, latte, burro e l’aroma delicato della buccia d’arancia, ingredienti che insieme creano un equilibrio unico.

È un dolce che richiede tempo, pazienza e sapienza, proprio come vuole la tradizione.

Un’esplosione di profumi e sapori

Quando la pastiera esce dal forno, il laboratorio si riempie di un profumo inconfondibile: note agrumate, dolcezza di ricotta, il calore della frolla appena cotta.

Al primo assaggio arriva quella sensazione che tutti riconoscono: una vera esplosione di sapori, delicata e intensa allo stesso tempo. È uno di quei dolci che non si mangiano in fretta. Si gustano lentamente, quasi con rispetto, perché raccontano una storia antica.

Un dolce che attraversa i secoli

Attorno alla pastiera sono nate leggende e curiosità storiche che parlano di Napoli, della sua cultura e della sua cucina. È un dolce che nel tempo è diventato simbolo di un territorio, ma anche patrimonio di chiunque ami la tradizione.

Villa Arangea sceglie di proporlo a Reggio Calabria proprio così: senza stravolgerlo, rispettando la sua identità e lasciando che siano i profumi e il gusto a parlare.

La pastiera di Villa Arangea

Per questa Pasqua, la pastiera artigianale di Villa Arangea è disponibile con un prezzo promozionale di €18.00, un invito a portare sulla propria tavola un dolce che profuma di tradizione.

Perché, in fondo, la Pasqua è anche questo: una fetta di pastiera condivisa, un momento di calma, un sapore che sa di casa.