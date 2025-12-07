Paternò-Reggina: le formazioni ufficiali. Macrì in panchina, Bevilacqua titolare
I fratelli Girasole coppia difensiva centrale, in attacco torna Ferraro
07 Dicembre 2025 - 13:18 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Paternò-Reggina, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie D girone I:
PATERNÒ (4-3-3): Branduani; Marchetti, Scalon, Ursino, Ferrandino; Camara, Di Stefano, Krstevski; Lucca, Fernanandez, Boulahia. All. Mascara
A disposizione: Lucatelli, Lopes, Saitta, Marchese, La Rosa, Rizza, Jungling, Ambrogio, Di Maria.
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, R. Girasole, D. Girasole, Distratto; Laaribi, Mungo; Edera, Bevilacqua, Ragusa; Ferraro. All. Torrisi
A disposizione: Summa, Desiato, Di Grazia, Palumbo, Fomete, Pellicanò, Sartore, Fofana, Macrì.
Arbitro: Samuele Camia (Nichelino). Assistenti: Francesco Serusi (Oristano), Francesco Marri (Gradisca D’Isonzo)