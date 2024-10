Matteo Patti: ‘Il terreno del Granillo è in buone condizioni’

Un look rinnovato quello dell’Oreste Granillo che in occasione di Reggina-Pescara in pochi hanno avuto la possibilità di vedere dal viso se non gli addetti ai lavori. Ma nella stessa giornata, purtroppo, si è anche notato un manto erboso non in buone condizioni, per quei lavori che più volte sono stati raccontati riguardo il rifacimento totale del rettangolo di gioco. Interpellato sulla questione Matteo Patti ha dichiarato: “Abbiamo fatto un sopralluogo al Granillo ed il terreno di gioco è decisamente migliorato rispetto alla gara giocata con il Pescara.

Ritengo che la sfida con il Cosenza si possa giocare su un manto erboso in buone condizioni e questo certamente avvantaggia la nostra qualità”.