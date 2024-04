Pattinaggio, Campionati Regionali FIRS Calabria: le classifiche per categoria

Si sono tenuti, presso lo Sport Village del Parco Caserta di Reggio Calabria, i Campionati Regionali FIRS Calabria obbligatori, coppia artistico e libero di pattinaggio organizzati dalla S.S. Calabria.

L’evento ha visto la partecipazione di un copioso numero di atleti della S.S. Calabria, della S. Italica Sport, della S.ASA Lamezia Terme e della S. Athena ASD.

Nella splendida cornice della pista di pattinaggio “Pino Labate”, complice una meravigliosa giornata di primavera, si sono susseguite una serie di emozionanti esibizioni.

Per la categoria Coppia Artistico Divisione C della S.S. Calabria hanno conquistato la medaglia d’oro, una coppia formatasi da poco più di un anno composta dagli atleti Cassalia Mariarosa (15 anni) e Christian Foti (17) guidati dagli allenatori Daniela Suraci e Adolfo Giorsetti.

A seguire le gare regionali Libero Allievi A e B ,Divisione Nazionali A/B/C/D .Due giornate ricche di soddisfazioni per la S.S. Calabria.

Un plauso speciale va all’assiduo lavoro ,alla passione, alla forte empatia e fair play di tutti gli allenatori e alla presidente Marisa Lanucara, ma soprattutto a questi ragazzi per il loro impegno e amore dedicato a questo meraviglioso sport.

Le classifiche

• Per la categoria Esordienti A Femminile : 1^ Classificata Rosace Aurora e 3^ Classificata Irene Scarpino

• Per la categoria Esordienti B Femminile : 1^ Classificata Ilenia Iaria

• Per la categoria Allievi B Femminile : 1^ Classificata Sofia Denisi ,3^ Classificata Saraceno Athena

• Per la Categoria Allievi C femminile : 1^ Classificata Musolino Francesca ,2^ Classificata Iaria Giulia Mirea

• Categoria Nazionali B Femminile : 1^ Classificata Panzera Clarissa ,2^ Classificata Felicissimo Camilla, 3^ Classificata Cassalia Mariarosa

• Categoria Nazionale C Femminile : 1^ Classificata Meduri Deva ,2^ Classificata Rocca Gaia ,3^ Classificata Quartuccio Ginevra

• Categoria Nazionali C Maschile : 1^ Classificato Foti Christian

• Categoria Nazionale D Femminile : 1^ Classificata Ferraro Maria Antonietta ,2^ Classificata Ferruggiara Selene