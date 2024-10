Comunali Reggio, De Magistris al fianco di Pazzano: ‘Persona onesta, Saverio ama la città’- FOTO

Terza visita di Luigi De Magistris a Reggio Calabria.

Il sindaco di Napoli sostiene la candidatura a sindaco di Saverio Pazzano e in questi mesi ha più volte toccato lo Stretto per dimostrare la propria vicinanza al movimento di ‘La Strada’.

Nel pomeriggio di ieri la coppia Pazzano-De Magistris ha tenuto un comizio a piazza Camagna davanti ad un folto pubblico di cittadini.

“Se non fosse stato per il lockdown Luigi sarebbe venuto a Reggio molte più volte – afferma Pazzano ai nostri microfoni – Abbiamo lavorato tantissimo in questi mesi insieme su diversi temi come la trasparenza amministrativa, il contrasto alla masso-ndrangheta, giustizia sociale e autogoverno”.

Primo a presentare la propria candidatura Saverio Pazzano si rivolge ai cittadini a sei giorni dal voto con un resoconto ed un bilancio di questi mesi.

“C’è un grande riconoscimento in città dopo un lungo periodo di lavoro. La Strada e Riabitare Reggio sono entrati nel cuore delle persone. I cittadini adesso sanno che possono scegliere per una volta un qualcosa che non sia il meno peggio”.

Proprio di ieri la notizia del consenso e del sostegno anche di Tesoro Calabria con Carlo Tansi in prima linea. Ciò dimostra come il movimento sia stato in grado di creare una fitta e vasta rete.

“Quello di Saverio è un viaggio entusiasmante. E’ un piacere tornare a Reggio e vedere uomini e donne coraggiosi – spiega Luigi De Magistris – Porto il mio contributo e credo molto in un Sud che ci unisce per rafforzare i valori costituzionali del nostro Paese. Con Saverio discutiamo di questa terra che conosco molto bene e di come lavorare adesso e nel futuro. Il progetto ci vede molto uniti. Sono rimasto colpito positivamente dalle persone che accompagnano Saverio nel suo viaggio e nella sua sfida. E’ una persona onesta e competente”.