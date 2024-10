Pd Calabria, Nicola Irto unico candidato come nuovo segretario: “Inizia una nuova storia”

Il consigliere regionale Nicola Irto è l’unico candidato per la segreteria regionale del Pd calabrese. L’ufficialità è arrivata oggi, nel corso di una conferenza stampa a Lamezia Terme, dedicata al congresso regionale del partito, congresso in programma venerdì, sabato e domenica.

Stefano Graziano, commissario del Pd calabrese, ha di fatto anticipato il passaggio di consegne.

“Da lunedì inizia una nuova storia del Pd calabrese. Irto è l’unico candidato, e onestamente sono molto felice perché Irto è il segno della ricostruzione del partito e rappresenta il volto del cambiamento del Pd. Quindi, da qui parte una nuova stagione politica di un partito che ha fatto un tesseramento aperto, trasparente, pulito, senza chiedere niente a nessuno, per la prima volta online. Questo pone la Calabria nella condizione, per la prima volta, di essere precursore a livello nazionale. Un grazie al segretario nazionale Enrico Letta per l’investimento che ha fatto sul partito calabrese”, le parole di Irto. Leggi anche

Il reggino Irto, capogruppo dei dem alla Regione, pronto quindi a raccogliere il testimone da Graziano, dopo la lunga fase di commissariamento che è coincisa con una storica tribolata per il Pd in Calabria. Il via libera all’unica candidatura del consigliere regionale è arrivato ufficialmente ieri sera, quando la commissione regionale di garanzia dei democratici ha dichiarato decaduta l’altra candidatura inizialmente ammessa, quella dell’ex consigliere regionale Mario Franchino, per la mancata presentazione delle liste collegate nei termini previsti dal regolamento.