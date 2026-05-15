Lavoro, sicurezza e sanità pubblica: il Pd aderisce alle proposte di legge Cgil e alla mobilitazione

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria aderisce e sostiene con convinzione la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cgil sulla sanità pubblica e sul sistema degli appalti, condividendone obiettivi e contenuti in una fase in cui il tema della sicurezza sul lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori rappresenta una vera emergenza nazionale che in Calabria e a Reggio si sente in maniera ancora più marcata.

Appalti, subappalti e diritti

Per il Pd metropolitano la questione degli appalti e dei subappalti non può essere affrontata soltanto sul piano economico o burocratico. Dietro il massimo ribasso, la frammentazione delle responsabilità e la precarizzazione del lavoro si consumano troppo spesso condizioni di sfruttamento, mancanza di tutele e rischi per la sicurezza dei lavoratori. È anche da qui che passa il dramma delle morti sul lavoro che continua a colpire il Paese e il Mezzogiorno.

Le parole di Peppe Panetta

“La sicurezza non può essere considerata un costo da comprimere – afferma il segretario metropolitano del Pd Peppe Panetta -. Serve una svolta vera che rimetta al centro la dignità del lavoro, la qualità degli appalti, i controlli, la formazione e la responsabilità delle imprese. La catena infinita dei subappalti troppo spesso produce abbassamento delle tutele e scarica i rischi sui lavoratori più deboli”.

Per questo la Federazione Metropolitana del Pd sarà presente venerdì 15 maggio all’assemblea promossa dalla Cgil a Piazza De Nava sulla proposta di legge per la sanità pubblica e il sistema degli appalti e aderirà anche alla manifestazione unitaria del 19 maggio promossa da Cgil, Cisl e Uil contro le morti sul lavoro.

“Non bastano più le parole di circostanza dopo ogni tragedia – prosegue Panetta -. Occorrono scelte politiche precise: più controlli, più ispettori, più investimenti sulla prevenzione, meno precarietà e una revisione seria del sistema degli appalti e dei subappalti. La sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità nazionale”.

Leggi anche

Il Pd metropolitano sottolinea inoltre come il tema della sanità pubblica sia strettamente collegato alla difesa dei diritti sociali e del lavoro.