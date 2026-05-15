Motta San Giovanni, iniziati in località San Giorgio i lavori per realizzare un nuovo pozzo

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a conclusione del sopralluogo svolto presso il cantiere allestito in via Umberto Boccioni.

“Questo intervento è finanziato dalla Protezione civile – aggiunge il primo cittadino – e fa parte di un piano ancora più ampio. Il Comune di Motta San Giovanni, infatti, ha ottenuto un contributo economico complessivo di 375 mila euro a valere sui fondi stanziati dalla Protezione civile per contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio metropolitano. L’Amministrazione comunale ha chiesto tempestivamente la dichiarazione dello stato di calamità e la Protezione civile ha valutato positivamente le schede presentate dall’Ufficio tecnico. Una parte del contributo ottenuto – ricorda Verduci – è stata già utilizzata per garantire il servizio di assistenza e approvvigionamento idrico a favore delle famiglie con presenza di soggetti fragili. Un’altra parte è servita per gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete di località Ligarella, con il rifacimento della captazione e la sostituzione di parte della condotta. In queste ore la ditta incaricata sta lavorando per realizzare in località San Giorgio il nuovo pozzo e la rete per collegare il pozzo al serbatoio”.