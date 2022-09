Il Pd a Reggio, Falcomatà: 'Noi non candidiamo 'stranieri' venuti dal nord'

Poco più di una settimana alle elezioni politiche del 25 settembre, i big del Pd arrivano a Reggio Calabria. Presenti per un comizio in Piazza Duomo Enrico Letta, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza, oltre a tutti gli esponenti locali dem.

Il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà sottolinea dei candidati 'doc' del Pd, a differenza di altri partiti che presentano paracadutati nelle liste calabresi.

"Il Pd continua a dimostrare attenzione verso la nostra città, ed è l'unico partito ad avere un programma chiaro di governo, dal mantenimento di misure di assistenza come il reddito di cittadinanza ad ampliare le possibilità lavorative, come affermato dal segretario Enrico Letta con il manifesto per il sud. Altre coalizioni non hanno un programma chiaro per il sud.

Il Partito Democrarico inoltre non candida stranieri, politici che vengono ad altre regioni per prendersi uno scranno, ma politici calabresi come ad esempio Irto, Battaglia e Stumpo e questo ci differenzia rispetto alle altre forze di governo. Non diamo spazio a quei personaggi che vengono qui e poi si dimenticano della nostra regione, come ad esempio Giulio Tremonti, spostando risorse dal sud alle quote latte dei pastori del nord. Queste cose non ce le possiamo dimenticare, all'interno dell'urna le dobbiamo ricordare", le parole di Falcomatà.