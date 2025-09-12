A Reggio la presentazione della lista DP, Panetta: ‘Clima positivo intorno a csx e Tridico’

“Oggi presentiamo la seconda lista promossa dal Partito Democratico, una lista anche questa prestigiosa dove ci sono due iscritti al Partito Democratico, l’ex sindaca di Caulonia Caterina Belcastro, l’ex segretario della federazione Antonio Morabito. Poi ci sono degli “indipendenti”, l’ex assessore regionale Nino De Gaetano, l’assessore al comune di Reggio Giuggi Palmenta, la dottoressa Borrello e la signora Papandrea di Polistena, impegnata nel sociale, il vicesindaco metropolitano avv. Carmelo Versace. Anche qui mettiamo a disposizione dei cittadini della provincia, della città metropolitana una lista che merita attenzione, che ha le qualità per candidarsi alla guida di questa Regione”.

Queste le parole di Giuseppe Panetta, segretario provinciale del Pd reggino, stamane alla presentazione in piazza Camagna della lista “Democratici e Progressisti” alle prossime Elezioni Regionali.

“Anche qui – prosegue Panetta – è un motivo di orgoglio, di fiducia, di ottimismo per poter avere un risultato importante che possa contribuire alla vittoria del centrosinistra. Un commento ai sondaggi? Aspettiamo il voto, non c’è dubbio che, come dicevamo quotidianamente, c’è un clima positivo, un clima molto importante. Abbiamo avuto la segretaria in Calabria, è stata l’ennesima prova di un entusiasmo crescente intorno alle liste del Partito Democratico, del centrosinistra, del Presidente Tridico. Noi siamo partiti da un sondaggio che era 70-30, mi pare che adesso tutto viene smentito, a un rapporto del realismo. Anche fosse vero – conclude – questo sondaggio dimostra che la battaglia si gioca in pochi punti e quello che noi diciamo, che possiamo vincere, è più che fondato”.