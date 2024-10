Alfredo Pedullà a CityNow: ‘Il basket fu il mio primo amore. La Viola divenne leggenda…”‘

Durante la diretta Facebook di CityNow, Alfredo Pedullà, a domanda di Michele Favano, apre l’album dei ricordi relativi alla storia neroarancio ed in particolare del suo ruolo di telecronista ai tempi del leggendario Scatolone. Il conosciuto giornalista esperto in calciomercato si lascia andare ed incalzato dalle domande degli utenti ha raccontato:

La mia storia giornalistica parte con il basket ed il mio stile utilizzato allora era d’avanguardia quando cominciai a 16 anni in TV a Reggio Calabria. Quando era per pochi il basket in riva allo stretto. L’analogia con le sorti amaranto: tutti si domandavano a quei tempi “Ma dove deve andare la Reggina, non arriverà mai in seria A! Magari nel 2000. Ci andò, come tutti sappiamo, il 13 giugno 1999. Nel basket è stata la stessa cosa, in pochi frequentano le palestre agli albori, quando io andai via la Viola si trasferì nello storico PalaPentimele capace di ospitare oltre ottomila spettatori.