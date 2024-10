Pellaro senz’acqua, cittadini infuriati. Comune al lavoro: ‘Oggi il ripristino’

Il consigliere delegato Franco Barreca: 'Ci scusiamo per i disagi, al lavoro per la sostituzione della pompa'

Reggio Calabria, con l’arrivo dell’estate si fa ancora più impellente la necessità di acqua nelle abitazioni. Negli ultimi giorni numerose le segnalazione, anche presso la nostra redazione, di disservizi nella zona di Pellaro.

“Mio fratello con tre bambine di 2-4-8 anni è costretto a venire a casa mia a fargli la doccia e farle andare al bagno“, uno dei tanti messaggi arrivati. Anche sui social network, la rabbia dei residenti della zona di Pellato, per i disservizi idrici che si protraggono da diversi giorni.

Ai microfoni di CityNow, il consigliere comunale delegato all’idrico Franco Barreca assicura che in giornata la pompa difettosa sarà sostituita.

‘La pompa è arrivata ieri pomeriggio e in queste ore stiamo provvedendo alla sostituzione. Rispetto al passato che vedeva tempi di 20 /25 giorni per un problema di questo tipo, i sei giorni attuali rappresentano solo un quarto del tempo. Ovviamente non siamo del tutto soddisfatti perché sei giorni sono ugualmente un lasso di tempo eccessivo.

Comprendiamo perfettamente le lamentele dei cittadini e ce ne scusiamo. In giornata la pompa sarà sostituita e l’acqua tornerà gradualmente nelle abitazioni. Siamo costantemente impegnati in giro per la città a risolvere le varie problematiche”, le parole di Barreca, costantemente in prima linea rispetto ai disservizi idrici e gli interventi di riparazione da effettuare.