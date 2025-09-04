“Pensa Positivo”: quattro giorni di volontariato per la pulizia delle spiagge reggine

Nei giorni 22, 25, 26 e 28 agosto 2025, le spiagge di Reggio Calabria sono state protagoniste di un’importante iniziativa di volontariato ambientale. L’evento, che ha toccato diverse località del litorale reggino – da Gallico a “La Sorgente” di Reggio Sud, fino a Catona – ha visto la partecipazione attiva di giovani volontari impegnati nella pulizia e nella sensibilizzazione ambientale.

Un progetto promosso da Mano nella mano ODV e FISED

L’iniziativa, denominata “PENSA POSITIVO”, è stata promossa dalle associazioni Mano nella mano ODV e Federazione Italiana Solidarietà e Diritto (FISED) con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, famiglie, studenti e turisti sull’importanza della tutela ambientale attraverso gesti concreti di cura del territorio.

Volontari in azione per la tutela dell’ambiente

Durante le quattro giornate, i volontari, muniti di sacchi, guanti e tutto il materiale necessario, hanno rimosso rifiuti abbandonati lungo i tratti costieri interessati, restituendo bellezza e salute all’ambiente marino e promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza ecologica nella comunità.

Le parole dei volontari

“Pulire la spiaggia è un atto d’amore verso la terra”, dichiarano i volontari. “Ognuno di noi può contribuire con un piccolo gesto a proteggerla. Non si tratta solo di un’attività di pulizia, ma di un vero e proprio gesto d’amore a tutela del nostro patrimonio ambientale e civile, che ha lo scopo di rendere protagoniste le nuove generazioni nella cura del territorio.”

Una rete di cittadini consapevoli

Il progetto “PENSA POSITIVO” si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione ambientale che mira a creare una rete di cittadini consapevoli e attivi nella protezione dell’ecosistema marino e costiero. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il volontariato possa essere uno strumento efficace per la promozione di comportamenti responsabili e sostenibili.

Apprezzamento da parte della comunità

L’evento ha ricevuto apprezzamenti da parte di numerosi cittadini e bagnanti presenti sulle spiagge interessate dall’iniziativa.

Prossimi eventi di “Pensa Positivo”

Le associazioni Mano nella mano ODV e FISED annunciano che l’iniziativa “PENSA POSITIVO” proseguirà con altri eventi dedicati alla tutela ambientale e alla sensibilizzazione della cittadinanza.