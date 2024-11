Per gli italiani la spiaggetta di Arcomagno a San Nicola Arcella la più bella in Calabria

Secondo le preferenze espresse dagli italiani che hanno partecipato al concorso “La più bella sei tu” lanciato sul web da Legambiente, ed incrociate con il parere di una giuria di esperti, è la spiaggia d’I Vranne a Maratea, in provincia di Potenza, la più bella del 2016. Sabbia fine e scura posta sotto una falesia della costa tra il porto e il borgo di Maratea, la spiaggia d’I Vranne è raggiungibile soltanto via mare ed è interrotta da un gruppo di scogli che la dividono quasi a metà. La punta meridionale della spiaggia si apre verso il mare nascondendo una delle grotte più belle d’Italia: la grotta di Giorgio. Mare cristallino e location affascinante rendono la spiaggia un vero paradiso, frequentata soprattutto come punto di sosta dagli amanti del mare.

Oltre alla spiaggia di Maratea (Pz) sono stati selezionati anche altri 12 splendidi tratti di costa di tutta Italia, tra cui: Le Lampare a Tusa (Me); Le Pescoluse a Salve (Le); Capo Bianco a Portoferraio (Li); Baia di Santa Margherita a San Vito lo Capo (Tp); Rena Bianca a Santa Teresa di Gallura (Ot); Spiaggia del Lago a Castellabate (Sa); Cala di Forno a Magliano in Toscana (Gr); Cala Violina a Scarlino (Gr); Spiaggia di Pineto a Pineto (Te); Spiaggetta dell’Arcomagno a San Nicola Arcella (Cs); Le Due Sorelle a Sirolo (An) e Cala Fonte a Ponza (Lt).

“Le spiagge più belle d’Italia – ha spiegato Angelo Gentili, responsabile Turismo di Legambiente – rappresentano per noi una ricchezza di inestimabile valore, una grande attrattiva dal punto di vista turistico. Dobbiamo custodire questi gioielli con cura sia per tutelarli che per renderli correttamente fruibili ai visitatori e presentare il meglio delle nostre coste. Anche quest’anno siamo felici di aver avuto molte adesioni al concorso, segno che gli italiani hanno voglia di far conoscere i loro luoghi preferiti, gli angoli incantevoli e le baie più suggestive. Chiediamo alle amministrazioni e ai cittadini di collaborare per tutelare questi luoghi che possono essere conservati soltanto coniugando al meglio il binomio bellezza e fruizione”.

Le spiagge selezionate per “La più bella sei tu” sono state scelte dagli utenti che, per circa un mese, hanno espresso le loro preferenze sul sito dell’iniziativa e sulla pagina Facebook dedicata.

La cerimonia di premiazione si terrà a Rispescia (Gr), il prossimo 11 agosto, nel corso della ventottesima edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, in programma dal 5 al 15 agosto 2016.

Vincitrice Concorso “La più bella sei tu 2016”: Spiaggia d’I Vranne, Maratea (Pz) – Basilicata

Tra le più cliccate, sono state selezionate anche altre spiagge:

Spiaggia Le Lampare, Tusa (Me) – Sicilia

Spiaggia Le Pescoluse, Salve (Le) – Puglia

Spiaggia di Capo Bianco, Portoferraio (Li) – Toscana

Baia di Santa Margherita, San Vito lo Capo (Tp) – Sicilia

Spiaggia Rena Bianca, Santa Teresa di Gallura (Ot) – Sardegna

Spiaggia del Lago, Castellabate (Sa) – Campania

Spiaggia di Cala di Forno, Magliano in Toscana (Gr) – Toscana

Spiaggia di Cala Violina, Scarlino (Gr) – Toscana

Spiaggia di Pineto, Pineto (Te) – Abruzzo

Spiaggetta dell’Arcomagno, San Nicola Arcella (Cs) – Calabria

Spiaggia delle Due Sorelle, Sirolo (An) – Marche

Spiaggia di Cala Fonte, Ponza (Lt) – Lazio