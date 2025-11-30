Come curare la propria voce, il percorso di Giulia Giordano: prima vocologa clinica calabrese

Il suo lavoro innovativo è stato scelto per essere presentato alla XV edizione del prestigioso convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”

Laureata in logopedia nel 2019 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro con il massimo dei voti (110/110 con lode), la reggina Giulia Giordano rappresenta un’eccellenza nel campo della logopedia e della vocologia clinica, con un percorso accademico e professionale che la distingue a livello nazionale e internazionale.

Nel 2021 consegue la specializzazione in “Logopedia in Età Evolutiva” presso l’Università Lumsa di Roma, e nel 2024 la specializzazione in Vocologia Clinica con il Master di Vocologia Artistica e Clinica di Ravenna, conseguito presso Almatu Alta Formazione.

Il suo progetto di tesi, dal titolo “Il teatro e la recitazione in contesti acustici inadeguati: un protocollo di educazione vocale per attori”, è stato sviluppato in collaborazione con Matteo Belli, noto attore e ricercatore vocale, nonché fondatore del metodo Belli. Il suo lavoro innovativo è stato scelto per essere presentato alla XV edizione del prestigioso convegno internazionale di foniatria e logopedia “La Voce Artistica”, evento che si è svolto dal 20 al 23 novembre 2025 presso il Teatro Dante Alighieri di Ravenna. Un’opportunità unica, che ha visto la Dottoressa Giordano presentare il suo elaborato in un contesto che unisce l’arte e la scienza, creando un’importante occasione di scambio professionale tra clinici e artisti provenienti da tutto il mondo.

Oggi la dott.ssa Giordano è la prima logopedista calabrese esperta in vocologia clinica. Oltre a esercitare nel Lazio, Giordano è anche la prima calabrese iscritta al GIVoC (Gruppo Vocologi Italiani), un’importante rete di professionisti che si occupano di ricerca e applicazioni pratiche della voce, comprendendo otorinolaringoiatri, foniatri e logopedisti.

L’innovativa combinazione di competenze scientifiche e artistiche che la dottoressa Giordano ha sviluppato la rende una professionista unica nel suo campo. La sua esperienza nel settore vocale si estende oltre la logopedia clinica, includendo una solida formazione teatrale. Nel 2024, Giordano ha conseguito anche il diploma presso la Scuola di Recitazione Teatrale Kairos di Roma, continuando a perfezionare le sue capacità espressive e vocali in un percorso di formazione teatrale semi-professionale che integra la sua expertise vocale con le tecniche di recitazione.