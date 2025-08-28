‘Viaggio in Jamaica’, quando l’arte diventa gioia: la performance degli ospiti di ‘Vallone Petrara’

Un viaggio oltre i confini, un racconto di libertà costruito con il corpo, la voce e l’emozione. È questo il senso profondo di “Viaggio in Jamaica”, la performance nata dal laboratorio di Danza Terapia della Struttura Residenziale Psichiatrica “Vallone Petrara” della Cooperativa Sociale Libero Nocera, accreditata presso il SSR Calabria.

Appuntamento venerdì 29 agosto alle ore 18:00 presso il Centro Diurno “Armonia” in Via Vico Ferruccio (traversa Viale Laboccetta) a Reggio Calabria.

Un’isola immaginaria, simbolo di energia e possibilità, farà da sfondo a una narrazione collettiva costruita interamente dagli ospiti della struttura, che hanno messo in gioco sé stessi attraverso un percorso creativo fatto di danza, musica e parole.

Un momento di espressione autentica, nato da un lavoro terapeutico e condiviso, che rompe i muri dell’isolamento e apre alla relazione con l’altro.

Non sarà uno spettacolo, ma un piccolo atto di coraggio. Un invito a guardare oltre, a vedere la persona prima della fragilità.

Un’esperienza che coinvolge, che emoziona e che – senza bisogno di effetti speciali – racconta la forza della cura, dell’arte e dell’inclusione.

Tutti sono invitati a partecipare.