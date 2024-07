Sequestro 'La Perla Jonica', Legambiente: “Passo in avanti nella lotta all’abusivismo edilizio"

“Il sequestro del villaggio turistico abusivo di Bova Marina effettuato a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri Forestali della Calabria, guidati dal comandante regionale, il Colonnello Giovanni Misceo, è un’ulteriore conferma del forte impegno nella lotta all’abusivismo edilizio che può e deve caratterizzare la Calabria”, afferma Legambiente in una nota.

“Ora si tratta di garantire, fatte tutte le necessarie verifiche, la demolizione dei manufatti abusivi e il ripristino di un’area d’importante valenza ambientale – affermano Enrico Fontana, Responsabile Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria -.Lavorando in sinergia, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, istituzioni regionali e locali, associazioni di cittadini è possibile contrastare con efficacia un fenomeno, quello dell’abusivismo edilizio, che in Calabria e più in generale in tutto il Mezzogiorno rappresenta una minaccia all’ambiente, alla sicurezza dei cittadini e alla buona economia.

La nostra associazione sta collaborando con la Regione Calabria con un’attività di monitoraggio, frutto di un Protocollo d’intesa, con l’auspicio che possa costituire un tassello importante per rendere più efficace l’azione di contrasto e di prevenzione del fenomeno dell’abusivismo edilizio. Dobbiamo tutti essere consapevoli che occorrono azioni incisive per fermare i reati nel ciclo del cemento e che non sono più giustificabili i ritardi ed inadempienze da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.