La risposta di Perna a Nucara: ‘Non sono amico di Falcomatà’

Le riflessioni a voce alta di Tonino Perna, durante la diretta di CityNow, andata in onda ieri sera, venerdì 18 dicembre, hanno scatenato una ridda di reazioni e commenti. Tra queste quelle dell’ex segretario nazionale del Pri, il reggino Francesco Nucara, che ha invitato il vicesindaco a dimettersi per difendere la città.

Il post su Facebook di Nucara è condito di parole e allusioni. Perna vuole sgombrare il campo da ombre:

“Io non sono amico di Falcomatà, al di là dello scarto generazionale. Non è stato un rapporto d’amicizia ad avvicinarci. Si è rivolto a me, non da adesso, ma anche prima, anche quando posi con Daniele Castrizio la questione dell’unione tra Reggio e Messina. Io ci ho dovuto pensare perché avevo mille perplessità.

Innanzitutto per un fatto di età, poi tenevo ad Ecolandia, una mia creatura, sto scrivendo due testi, mi occupo di corridoi umanitari con la Siria, insomma non è che mi manchino gli impegni. Sono stati poi tantissimi amici che mi hanno chiesto di farlo. Io ho spiegato che una persona non può salvare tutto da solo. Io posso provare, se riesco, a dare un contributo, a rendermi utile”.