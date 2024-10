Perugia, il tecnico Castori: ‘Il gol subìto? Colpa del sole…’

Anche il perugia è uscito sconfitto dal campo del Sudtirol, quest’ultima una delle tre formazioni più in forma del campionato. A calciogrifo il tecnico Castori analizza il gol che ha determinato il risultato: “Abbiamo perso una partita decisa da un episodio sfortunato, quello sul secondo gol, con il nostro difensore che è stato abbagliato dal sole. Poi abbiamo fallito una grande occasione con Luperini. Due episodi che hanno girato contro, senza togliere nulla al Sudtirol che sta facendo un campionato straordinario. Non ci piangiamo addosso ma oggi la fortuna non ci ha aiutato. Stiamo attraversando una situazione di difficoltà a livello di assenze e alla lunga si pagano. Ci rimbocchiamo le maniche perché sappiamo che dovremo soffrire fino all’ultima partita“.