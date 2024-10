Perugia-Reggina, Aglietti: “Vittorie ed entusiasmo, continuiamo così”

Reggina inarrestabile. Sul campo del Perugia arriva la terza vittoria consecutiva: succede tutto nel primo tempo, apre Galabinov, chiude Bellomo. Amaranto al secondo posto in classifica, al fianco del Benevento dietro la capolista Pisa.

Le parole di mister Aglietti al termine della gara vinta sul campo del Perugia.

“Siamo stati bravi ad addormentare la partita e a gestirla in alcuni momenti. La classifica ? Fa piacere vincere ed essere in alto, ma sono passate soltanto 10 partite. Credo che ci sono 7-8 squadre superiori a noi, dobbiamo mantenere tutti l’equilibrio e continuare a lavorare sempre così, facendo crescere l’entusiasmo.

Bellomo? Spendo volentieri una parola per lui. Appena sono arrivato qui era sul piede di partenza, in questo momento sta meritando tutte le sue qualità e sono contento per lui. Il giocatore non si discute, tutti conosciamo le sue qualità. Dispiace per il giallo a Crisetig, magari riposerà visto che ha sempre giocato”.