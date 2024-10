Trasferta Perugia: causa incendio, individuato un percorso alternativo per i tifosi della Reggina

A causa di un incendio divampato nelle ultime ore in un traforo del percorso principale, Reggina 1914 invita i tifosi, che questa sera saranno presenti allo stadio Renato Curi di Perugia (PG), a raggiungere il punto di raccolta, individuato nel distributore Q8 – SS3bis, 06134 Perugia (PG), dopo l’uscita Montebello – per essere accompagnati sino all’impianto sportivo attraverso una via alternativa.

