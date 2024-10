Reggina: Taibi presenta il Perugia. Un passaggio anche sul rinnovo di Stavropoulos

Intervenuto a Reggina Tv, il Ds Taibi ha anche parlato del prossimo avversario degli amaranto:

“Incontriamo una squadra rognosa e per questo motivo è necessario affrontarli con il piglio giusto. Tolto il primo quarto d’ora con il Pisa, la Reggina deve avere l’atteggiamento di sempre, dettare il gioco e muovere la palla come sappiamo, solo così possiamo mettere in difficoltà tutti. Il Perugia nelle ripartenze è molto bravo, guai a lasciare loro delle transizioni e non dobbiamo cadere nella trappola pensando ad una partita più semplice rispetto a quella giocata con il Parma“.