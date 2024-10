Reggio, pesca e sport individuali in mare sono consentiti

I reggini, molto legati al mare, hanno atteso per lungo tempo questa notizia. I DPCM su questo particolare punto non sono mai stati molto chiari e, per far luce sul caso è bastata una telefonata alla Capitaneria di Reggio Calabria.

A partire dal 7 maggio, infatti, come annunciato anche dal sindaco Falcomatà in una diretta dei giorni scorsi, la pesca torna ad essere praticabile, dopo in lungo stop dovuto al coronavirus.

Di seguito tutte le precisazioni riguardanti spostamenti e attività consentite in questo specifico ambito.

In relazione all’ordinanza del presidente della regione n. 37 del 29 aprile 2020:

“Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali” si precisa che devono intendersi anche wind-surf, kite-surf e vela. È consentito, inoltre, lo svolgimento di attività di pesca sportiva in forma amatoriale, in quanto attività intesa a perseguire il miglioramento della condizione fisica e psichica o l’ottenimento di risultati in competizioni. L’attività sportiva da svolgere individualmente (o con accompagnatore per minori o persone non completamente autosufficienti) deve comunque essere svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, alle seguenti condizioni: