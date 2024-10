Basket – Pescara promossa in A2, quanti rimpianti per la Viola in cerca di futuro

Il popolo neroarancio ha una ragione in più per rimpiangere l’esclusione forzata dai playoff di serie B del campionato 2018/2019. In questi giorni si sono disputate le final four per l’accesso di tre squadre alla A2. Dopo aver superato Nardò e Salerno nel tabellone del girone D, l’Amatori Basket Pescara è la terza squadra promossa, insieme all’Urania Milano ed alla Agribertocchi Orzinuovi.

Al termine di uno spareggio giocato punto a punto, la squadra di Rajola trova lo spunto decisivo in un ultimo quarto dominato da Ennio Rio Leonzio (43 di valutazione, 30 punti di cui 18 nell’ultimo periodo) e batte una San Severo che ancora una volta si ferma sul più bello.

Nel frattempo a Reggio Calabria si lavora alacremente con istituzioni e soggetti privati per consolidare quello che speriamo si concretizzi, ovvero l’iscrizione al campionato di Serie B.

Leggi anche