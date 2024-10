Pescara: contro la Reggina un centrocampo tutto nuovo, di qualità ed esperienza

Sarà un match di grandissima importanza per Reggina e Pescara. Tanti giocatori nuovi da entrambe le parti

Una serie di interventi mirati sul mercato per il Pescara di Roberto Breda. La società ha ritenuto soprattutto il centrocampo il settore sul quale intervenire per migliorare la qualità del gioco e prima possibile anche la classifica.

Tutti titolari i nuovi di centrocampo?

E per la sfida di sabato pomeriggio contro la Reggina, uno scontro diretto vero e proprio, il tecnico degli abruzzesi potrebbe decidere di mandare subito in campo tutti i nuovi arrivati sulla linea mediana. Parliamo di Dessena proveniente dal Brescia, Tabanelli dal Frosinone e Rigoni dal Monza. Tutti calciatori di qualità ed esperienza che potrebbero davvero dare un nuovo volto alla compagine biancoazzurra, oggi ultima in classifica, ma con soli tre punti di distacco dagli amaranto.