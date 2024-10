Autonomia, l’appello di Minasi ai sindaci: ‘Incontriamoci e parliamone per il bene della Calabria’

«Ho letto dell’appello firmato da 70 sindaci calabresi al presidente Occhiuto, perché la Regione impugni la legge sull’autonomia differenziata.

Al di là dell’esercizio di democrazia, che non contesto, relativo alla raccolta firme e alla presentazione legittima di una qualsivoglia petizione, mi chiedo: ma questi Sindaci hanno letto il testo? Questi Sindaci stanno agendo davvero nell’interesse dei loro concittadini o stanno solo usando questo pretesto per fare opposizione strumentale ai loro avversari politici? E, infine, questi Sindaci, prevalentemente di area Pd, a partire dal promotore dell’iniziativa Nicola Fiorita, hanno perso la memoria circa chi ha introdotto l’autonomia differenziata in Costituzione o fanno solo finta di non ricordare, per attaccare, appunto strumentalmente e faziosamente, il Governo? Si facciano un esame di coscienza, piuttosto, e pensino davvero al bene del Sud, anziché alle loro poltrone!».