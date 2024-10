Pezzali, Nek e Renga in concerto a Reggio Calabria: “Un tour assieme per raccontare le canzoni”

Max Pezzali, Nek e Francesco Renga insieme per un grande progetto live: i tre artisti saranno in Tour insieme nel 2018.

Un trio di cantautori italiani che ha fatto la storia della musica negli ultimi 10 anni e che di certo il pubblico non si aspettava di vedere insieme. L’alchimia fra i tre però è innegabile, lo dimostra il singolo “Duri da battere” che sta facendo il giro delle stazioni radio, riscuotendo il consenso da parte del pubblico.

“Max Nek Renga” questo il nome del Tour che partirà il 19 gennaio da Venezia e toccherà tutte le maggiori città italiane.

Fra queste anche la nostra bellissima Reggio Calabria, che vedrà i tre grandi autori del panorama musicale italiano ospiti del PalaCalafiore il 4 febbraio 2018.

«La parola chiave è condivisione — dice Nek —. In genere noi cantanti guardiamo al nostro proprio spazio. Questa volta vedrete tre individui che saranno come un’unica persona». Aggiunge Pezzali: «Dopo così tanti anni di carriera servono stimoli nuovi, sia a chi come noi sale sul palco, sia a chi sta sotto. È vero che il pubblico non si somma, ma è anche vero che si stufa se gli offri sempre le stesse cose». Renga anticipa l’idea alla base dello show: «La logica, il fil rouge, è che saremo sempre sul palco e giocheremo con il repertorio dell’altro. Non saranno tre scalette, ma tre che si divertono e mischiano il repertorio e lo condividono con gli altri. E anche la band sarà unica».

I biglietti per l’inedito concerto sono già acquistabili su TicketOne:

Tribuna Frontale Numerata (N) €45,00

Tribuna Laterale Numerata I Settore (H-I) € 69,00

Tribuna Laterale Numerata II Settore (L-G) € 55,00

Tribuna Parterre Numerata I Settore (B-C-E-F) € 55,00

Tribuna Laterale Numerata III Settore (Q-U) €42,00

Tribuna Parterre Numerata II Settore (A) €49,00

Tribuna Laterale Numerata IV Settore (P-V) €42,00

Gradinata Numerata (O-M) €38,00

Parterre in piedi €35,00

Per informazioni

Esse Emme Musica di Maurizio Senese

Via San Giorgio 5, 88100 Catanzaro

Tel. 0961.872883

info@essemmemusica.it