Villa, presto la riapertura della scuola ‘Don Milani’ di Pezzo: la data slitta di 60 giorni

Ancora qualche mese di pazienza e la scuola elementare Don Milani di Pezzo sarà finalmente restituita alla sua comunità: a seguito di una richiesta di proroga dei termini di ultimazione lavori, infatti, slitta di 60 giorni la chiusura del cantiere, aperto nel 2023 ed ormai arrivato a oltre il 60% di realizzazione dei lavori programmati. A seguito di perizia di variante del 19 settembre 2024, inoltre, si è deciso di ottimizzare e rendere funzionale la struttura scolastica con ulteriori modifiche sia edili che impiantistiche, in maniera tale da recuperare tutte le somme disponibili fino all’ultimo centesimo di euro e poter investire all’interno della Don Milani i 450mila euro ottenuti dalla Regione Calabria.

Mesi addietro, di fronte alla possibilità di decidere tra il riutilizzo della somma di ribasso d’asta (circa 100.000 €) a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, oppure il non utilizzo della stessa – consapevoli che la prima ipotesi avrebbe comportato uno slittamento del cronoprogramma –, l’amministrazione comunale ha scelto di investire l’importo pur sapendo che ciò avrebbe protratto i tempi di attesa per l’utenza della scuola elementare di Pezzo. Tuttavia, l’edificio è chiuso da oltre otto anni e si è ritenuto che la restituzione alla città dovesse avvenire nel migliore dei modi possibile.

Leggi anche

L’ottimizzazione dei lavori e la proroga di 60 giorni

La perizia con i nuovi interventi è stata accompagnata da una programmazione dettagliata delle varie fasi: si sarebbe dovuti arrivare alla consegna della scuola il 31 dicembre 2024, ma il ritardo nell’approvvigionamento di nuove forniture di materiali e la riorganizzazione delle “squadre tipo” necessarie all’esecuzione dei lavori non hanno permesso alla ditta appaltatrice di rispettare il termine contrattuale. La richiesta di proroga è pervenuta nei termini previsti dalla legge e le motivazioni dell’impresa sono evidenti, considerato il generale ritardo di approvvigionamento che coinvolge molti cantieri.

Legato alla riapertura della scuola elementare di Pezzo c’è, inoltre, la questione dell’utilizzo dello scuolabus per una decina di famiglie che hanno chiesto il trasporto dei bambini dal quartiere di Pezzo fino alla scuola elementare di Cannitello (dove, dal 2016, sono allocate le classi della Don Milani). Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, è stato stabilito che il pagamento dello scuolabus avverrà bimestralmente, così da consentire – non appena l’immobile di via Briatico sarà di nuovo utilizzabile – di sospendere il servizio senza penalizzazioni.

La consegna di opere pubbliche di qualità

Il vero obiettivo della conclusione dei lavori pubblici in città è quello di renderli a regola d’arte: vale adesso per la scuola Don Milani, ma varrà per ogni cantiere che sarà chiuso da qui a fine mandato. Esistono opere pubbliche la cui fruizione proseguirà per i prossimi decenni ed è responsabilità dell’amministrazione, oltre che dovere morale ed etico, consegnare beni pubblici in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze dei cittadini e in ottimo stato di riqualificazione.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento”