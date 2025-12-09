Gioia Tauro, sospesa un’azienda agricola che impiegava in nero il 100% dei lavoratori

Nell’ambito della vigilanza straordinaria A.L.T. caporalato T.R.E., nella settimana dall’1 al 7 dicembre il personale dello IAM di Reggio Calabria ha ispezionato 12 aziende agricole operanti nella Piana di Gioia Tauro.

Cinquanta, in totale, i lavoratori identificati, 4 dei quali sono risultati irregolari.

Ispezioni e sanzioni per lavoro nero in Piana di Gioia Tauro

Una delle aziende è stata sospesa perché impiegava 3 braccianti in nero su 3.

Per poter riaprire l’attività, il datore di lavoro dovrà provvedere:

alla regolarizzazione degli operai

al pagamento di una sanzione aggiuntiva di 2.500 euro

alla maxi-sanzione per lavoro nero, pari a 11.700 euro (3.900 per ogni lavoratore irregolare)

Sono state inoltre riscontrate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, tra cui l’omissione delle visite mediche di idoneità alla mansione e la mancata formazione obbligatoria.

In un’altra azienda agricola è stato individuato 1 lavoratore in nero su 13 presenti; al titolare è stata irrogata la maxi-sanzione di 3.900 euro.

Anche in questo caso, sono state contestate al datore di lavoro l’omissione delle visite mediche di idoneità alla mansione e la mancata formazione obbligatoria del lavoratore.