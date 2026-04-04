WHITECARD in SPORT 26: a Reggio Calabria lo sport scende in campo per la Pace, i Diritti e l’Inclusione
Sette giorni di eventi, tornei e laboratori promossi dal CSI Reggio Calabria con il supporto dell'ONU. Oltre 300 ragazzi coinvolti in un grande cantiere educativo per dire "no" all'odio e alle discriminazioni
04 Aprile 2026 - 09:41 | Comunicato
Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, rafforzare i legami sociali e abbattere le barriere. In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU, il CSI Reggio Calabria lancia WHITECARDinSPORT26 – In gioco Pace, Inclusione Sociale e Comunità.
Dal 6 al 12 aprile, Reggio Calabria si trasformerà in un grande e partecipato cantiere educativo urbano. Sette appuntamenti diffusi sul territorio metteranno al centro il protagonismo dei giovani e la rigenerazione sociale della Comunità.
L’iniziativa vanta collaborazioni di altissimo profilo: il Festival è realizzato in sinergia con l’UNICRI (l’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), l’Associazione Linguaggi Sociali e l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana. L’evento gode inoltre del patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del CONI Calabria, con il sostegno mediatico della redazione di Reggio a Canestro.
I Numeri di una Comunità in Movimento
Il laboratorio internazionale si presenta alla città con numeri che testimoniano una grande rete di solidarietà:
- 8 Istituzioni coinvolte
- 13 Associazioni protagoniste
- 26 Istruttori, educatori e volontari impegnati
- 300+ Ragazzi inseriti nei laboratori
Le Parole dei Protagonisti
«Lo sport non educa a prescindere, questa è la nostra grande convinzione», dichiara Paolo Cicciù, Presidente Provinciale del CSI Reggio Calabria. «Da anni, con una grande e forte rete, stiamo provando a incidere, mettendo al centro del progetto i diritti, l’inclusione e la ricerca della partecipazione di tutti, nessuno escluso. Lo sport è un potente fattore abilitante dello sviluppo sostenibile, fondamentale per l’emancipazione dei giovani e per la salute delle nostre comunità».
Il Programma degli Eventi
Il cartellone di WHITECARDinSPORT26 è ricco di appuntamenti che mescolano agonismo, educazione e sensibilizzazione:
- Martedì 7 Aprile | ore 16.00 – Centro Sportivo Loreto
COLORBALL26! – Allenamento a Colori
In campo Diritti Umani e Integrazione. Un laboratorio per promuovere nuove amicizie e relazioni tra i minori delle varie comunità straniere di Reggio Calabria attraverso i valori della squadra, del gruppo!
- Mercoledì 8 Aprile | ore 16.00 – Quartiere Arghillà Nord
CHE PARTITA, RAGAZZI! – A fuoco pregiudizi e discriminazioni
I ragazzi del territorio e gli atleti della Polisportiva Arghillà a Colori bruceranno simbolicamente in appositi bracieri parole e segni legati all’Hate Speech (linguaggio d’odio). Il pomeriggio è inserito all’interno dei progetti RSC E FATA
- Giovedì 9 Aprile | ore 15.00 – PalacolorCsi (Pellaro)
GYM of RIGHTS!
Spazi sportivi come avamposti educativi. Le società racconteranno l’esperienza dei PalaCsi insieme a minori e adulti in messa alla prova, volontari e operatori.
- Venerdì 10 Aprile | ore 15.00 – Centro Sportivo Sporting Bocale
CHILDREN’S GAMES for PEACE!
Le società sportive giovanili della città si sfideranno condividendo i valori della pace e dell’amicizia.
- Sabato 11 Aprile | ore 18.00 – Centro Sportivo Maestrelli (Arghillà)
SPORT is MEDICINE!
Match avvincente tra Arghillà a Colori e i Finalisti Nazionali Calcio a 5 CSI 2025 Rin Tin Team. Il pre-gara sarà guidato da Medici del Mondo, con un laboratorio mirato a migliorare la salute e il benessere delle comunità più fragili.
- Domenica 12 Aprile | ore 09.30 – Palazzetto di Villa San Giovanni
CANESTRI di PACE!
Meeting mattutino dedicato alla pallacanestro giovanile.
- Domenica 12 Aprile | ore 16.00 – Campo Sportivo (Località Giardino, San Luca)
CHE SQUADRA, A SAN LUCA!
Fischio d’inizio per l’Oratorio Junior Cup, le partite della Comunità che chiuderanno ufficialmente la settimana del Festival.