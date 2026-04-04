Bombe carta e mortai: 54enne arrestato per possesso di 500kg di materiale esplodente

Il materiale è stato rivenuto, nel corso di una perquisizione, in un casolare di camapgna abitato dall'uomo. La quantità di esplosivo e le condizioni di precarietà hanno richiesto l'intervento degli artificieri

Un’importante operazione della Polizia di Stato ha consentito di individuare e sequestrare una ingente quantità di materiale esplodente illegalmente detenuto, arrestando un uomo di 54 anni con precedenti penali.

L’attività, scaturita da uno spunto informativo sviluppato dagli investigatori, ha condotto i poliziotti della Squadra Anticrimine e della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro in una zona di aperta campagna, particolarmente isolata, nell’agro del comune di Rizziconi.

Il rinvenimento di materiale esplodente

Durante lo svolgimento di una perquisizione all’interno di una pertinenza del casolare abitato dall’uomo, dietro alcuni attrezzi agricoli, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi cartoni contenenti materiale esplodente. Considerata l’ingente quantità e la precarietà delle condizioni del luogo del rinvenimento – caratterizzato anche dalla presenza di bidoni di olio e di mezzi agricoli riforniti di combustibile – si è reso necessario l’immediato intervento del nucleo artificieri della Polizia di Stato.

Il personale specializzato, giunto sul posto unitamente agli operatori della Squadra Amministrativa, ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla catalogazione del materiale esplodente rinvenuto.

500 kg di materiale esplodente sequestrato

Al termine delle operazioni, la Polizia di Stato ha sequestrato circa 500 kg di materiale esplodente di diversa natura detenuto illegalmente dall’uomo, tra cui fuochi d’artificio, materiale artigianale, bombe carta e mortai.

Alla luce degli elementi raccolti, il 54enne è stato arrestato per il reato di detenzione abusiva di materiale esplodente. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Palmi, per rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Un’operazione di prevenzione e sicurezza

L’operazione testimonia ancora una volta l’attenzione e la costante attività di prevenzione e controllo del territorio svolta dal Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità.