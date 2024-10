Operazione ‘Piana stupefacente’: i nomi degli arrestati

Alle prime ore di oggi, nelle province di Reggio Calabria ed in altre del territorio nazionale, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Palmi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, col supporto del dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia e dei Comandi Arma competenti per territorio, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal Tribunale di Palmi – Sezione GIP/GUP, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 16 persone (di cui 15 in carcere ed 1 all’obbligo di presentazione alla p.g.) ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di coltivazione, detenzione, vendita, acquisto e cessione di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo e ricettazione.

Leggi anche

I NOMI DEGLI ARRESTATI

I destinatari della misura cautelare in carcere sono:

ASCONE Domenico, taurianovese di anni 40;

CIMATO Francesco, rosarnese di anni 36;

FRUNZA Adam, rumeno di anni 47;

GERMANÒ Giuseppe, taurianovese di anni 38;

GIARDINO Gabriele, rizziconese di anni 24;

GIOVINAZZO Diego, rizziconese di anni 45;

GIOVINAZZO Rocco, rizziconese di anni 37;

GRAZIANO Francesco, taurianovese di anni 41;

GRAZIANO Giuseppe, taurianovese di anni 35;

NAVA Domenico, taurianovese di anni 45;

ROMEO Antonino, taurianovese di anni 46;

SECOLO Francesco, rizziconese di anni 34;

SECOLO Giuseppe, rizziconese di anni 64;

TROPEANO Pasquale, rizziconese di anni 53;

TUDOR Mihai, rumeno di anni 36;

mentre è stata sottoposta all’obbligo di presentazione giornaliera alla p.g. MAZZOTTA Annamaria, rosarnese di anni 38.