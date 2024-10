Metrocity, Versace: “Programmazione e investimenti”. Le risorse per il Pianeta Viola

“La Città metropolitana è un ente che ha nella programmazione una delle sue peculiarità. In questa direzione siamo partiti da subito con una forte azione sul fronte della scuola, con un’attenzione particolare rivolta ai temi dell’edilizia, sia degli istituti del territorio che delle annesse strutture sportive”. Il consigliere metropolitano Carmelo Versace indica gli indirizzi operativi di Palazzo “Alvaro”

Monitoraggio costante, inoltre, su palestre e strutture dedicate allo sport non solo in ambito scolastico ma anche con riferimento all’utilizzo da parte dell’associazionismo. “Mi vengono in mente – evidenzia Versace – il Pianeta Viola su cui si concentrano forti attese e per cui sono previste risorse pari a 1,5 milioni di euro per interventi di riqualificazione complessiva e ulteriori 500mila euro su un’altra importante struttura sportiva a Caulonia. Abbiamo completato e consegneremo a breve insieme al sindaco, una nuovissima tensostruttura a Bagnara che sarà patrimonio di tutta la comunità locale e a breve partirà un’importantissima fase di progettazione riguardante un grande centro sportivo, per oltre 400mila euro tra Ente metropolitano e Credito sportivo, che nascerà a Cinquefrondi”.

*foto di Domenico Suraci