Piazza Camagna si ‘veste’ di Carnevale, per i più piccoli arriva la Casa di Arlecchino

Carnevale all’insegna della solidarietà a Reggio Calabria.

Dopo il successo dell’iniziativa natalizia della casa di Babbo Natale a piazza Camagna, anche per la ricorrenza del Carnevale, uno dei periodi dell’anno preferito dai più piccoli, si ripete la campagna “Reggio Dona, doniamo un sorriso ai nostri bambini”, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà e del vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro.

Sabato pomeriggio 2 marzo e per tutta la giornata di domenica 3 marzo lo storico chiosco di piazza Camagna si trasformerà nella casetta di Arlecchino, con maschere, musica e animazione per i più piccoli. Tutti i bambini potranno scattare una foto con la maschera simbolo del Carnevale e consegnare un dono, un costume o una mascherina che saranno successivamente distribuiti, per la festa del martedi grasso, ai bambini ospiti delle strutture di sostegno presenti sul territorio cittadino.

In una nota, il sindaco Falcomatà ed il suo vice Riccardo Mauro spiegano:

«Dopo l’ottima riuscita dell’iniziativa natalizia, per carnevale abbiamo voluto replicare la campagna, riaprendo il chiosco di piazza Camagna, che sarà definitivamente assegnato in primavera con la sua destinazione di infopoint turistico, per una nuova iniziativa solidale. Invitiamo quindi tutti i cittadini a portare i loro bambini in visita alla casa di Arlecchino in questo weekend, contribuendo con un piccolo dono alla raccolta che abbiamo promosso in favore dei bambini meno fortunati. Un modo per dare a questa festa, cosi come è stato per il Natale reggino, un significato più profondo all’insegna della solidarietà nei confronti di chi ha più bisogno».